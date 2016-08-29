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Spor

"Pereira, Fenerbahçe'den ayrılmadan önce UEFA'dan 'Artık terk edebilirsin' desteği almış"

Vitor Pereira'nın sözleşmesinde '4 milyon Euro'luk tazminat maddesi bulunuyor

29 Ağustos 2016 14:42

Fenerbahçe'den ayrılan sözleşmesinde '4 milyon Euro' tazminat maddesi bulunan Vitor Pereira, yaşadığı her şeyi UEFA’ya rapor ettiği ve “Orayı terk edebilirsin” desteğini aldıktan sonra İstanbul’dan ayrıldığı iddia edildi. 

 

Avukatlarıyla UEFA'ya bildirmiş

 

Expressgazetesi.com'un haberine göre, sözleşmesinde Fenerbahçe'den kovulduğu takdirde '4 milyon Euro alacak' maddesi bulunan Pereira'nın, kendisine yapılan mobbing uygulamalarını avukatları aracılığıyla UEFA'ya henüz daha Türkiye'de iken bildirmeye başladığı ortaya çıktı. UEFA, Pereira'nın başvurusunu ciddiye alarak Portekizli  teknik direktör ve hukukçularını bu konuda yönlendirdi. Bunun üzerine Pereira, Samandıra'da yaşadıklarını ve tüm gelişmeleri günü gününe UEFA'ya rapor etti.  Avukatları aracılığı ile raporları UEFA'ya ileten Portekizli teknik adamın gönderdiği bilgiler doğrultusunda; son olarak UEFA'nın 'Artık orayı terk edebilirsin' şeklindeki desteğini aldığı için sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldığı ortaya çıktı. Ayrılış sürecini tamamen hukukçularının ve UEFA'nın denetiminde gerçekleştiren Vitor Pereria'nın Fenerbahçe'ye açtığı tazminat davası FIFA'da görülecek. Pereira'nın, UEFA'ya gönderdiği bu raporlar ile FIFA'ya başvurarak Fenerbahçe'yi şikayet ettiği ve yüklü bir tazminat davası açtığı öğrenildi. 

 

Neler yaşanmıştı? 

 

1- Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun başında göreve gelen ve oluşturulan güçlü kadroya rağmen başarılı olamayan Vitor Pereira, sözleşmesindeki tazminat gereği sezon sonunda gönderilemedi.

2- Kulübün ekonomik durumu yüzünden yeni bir teknik adamla anlaşmak istemediği bilinen Başkan Aziz Yıldırım yeni sezon başında Portekizli çalıştırıcıyla devam kararı aldı. Yeni sezona da Pereira ile başlayan Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi elemesi geçilemeyince yine eleştiri okları Pereira'ya döndü. 

3- Futbolcu tercihlerinde, oynattığı sistemde, hazırlık kampındaki çalışma programı ağır eleştiriler alan Portekizli teknik adamı yüksek tazminat bedeli sebebiyle gönderemeyen yönetim Monaco'ya elendikten sonra teknik direktöre bezdirme politikası uyguladı.

4- Önce çeşitli yollarla Portekizli teknik adamın yetkilerini kısıtlayan yönetim, Van Persie'nin Bursaspor maçında Pereira'ya yaptığı el kol hareketlerini FB TV'de üst üste yayınlayarak psikolojik olarak da yıpratmaya çalıştı.

5-Ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yardımcılarından Filipe Almeida, Luis Miguel ve Pedro Ribeiro'nun tazminatları ödenerek kulüple ilişkileri kesildi.

6- Son idmanda takımı kondisyoner Fatih Yıldız çalıştırırken, Pereria saha kenarında işlevsiz halde ancak antrenmanı izleyebildi. 



 

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