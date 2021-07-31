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Spor

Pereira'dan üçlü savunma kararı

31 Temmuz 2021 09:45

Fenerbahçe’yi yeni sezonda 3-4-3 oyun sistemiyle oynatmayı planlayan Teknik Direktör Vitor Pereira, savunma üçlüsünde Marcel Tisserand'ı kullanmayı düşünüyor. Daha önce de Wolfsburg'da 3'lü savunmada oynadığı için bu sisteme alışkın olan Kongolu oyuncu, Portekizli teknik adamın gözüne girmeyi başardı.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre geçen sezon sonunda gönderilecek isimler yer arasında yer alan 28 yaşındaki oyuncu, Pereira'nın takımın başına gelmesiyle formayı kaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Marcel Tisserand'ın gerek antrenmanlarda gerekse hazırlık maçlarında sergilediği performansından oldukça memnun. Deneyimli çalıştırıcının yeni sezonda oynatmayı planladığı 3'lü savunmada iki isim Attila Szalai ve Tisserand'ın yeri garanti gibi. Portekizli hocanın defansta üçüncü isim olarak ise Caulker ve Serdar Aziz arasında tercih yapması bekleniyor.

Fenerbahçevictor pereirakarar3-4-3üçlü savunma
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