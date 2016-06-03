Pereira, Bruno Alves ve Meireles'in kalmasını istedi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve teknik direktör Vitor Pereira arasındaki toplantıda gelecek sezon planlaması konuşuldu.

Başkan Yıldırım, Pereira'nın sezon sonunda daha doğru bir sistem ve kadro tercihi yaptığı düşüncesini iletti.



Ancak başta Robin van Persie ile olmak üzere bazı oyuncularla uzun dönem devam eden sorunlardan memnun olmadığını da dile getiren Başkan Yıldırım, bu konularda Pereira'nın düşüncelerini de dinledi.

Pereira kalmasını istediği oyuncuları iletti

Yeni sezon planlamasının da konuşulduğu toplantıda Pereira sözleşmeleri biten futbolculardan takımda kalmasını istediklerini Aziz Yıldırım'a iletti.



Mehmet Topal, Gökhan Gönül, Bruno Alves ve Raul Meireles'in takımda kalmasını isteyen Portekizli teknik adam, bu konuda kulübün mali menfaatleri doğrultusunda hareket edilmesine de saygı gösterdiğini bildirdi.



Başkan Yıldırım ve Pereira transfer konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Toplantıdan herhangi bir ayrılık kararı ise çıkmadı.