Perdeyi kısaltın, paranızı yakmayın!

Kış aylarında, sadece, perdenin kaloriferi kapatmayacak şekilde asılması bile, ısınma giderlerini hatırı sayılır oranda azaltıyor.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ergün Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günümüzde herkesin çevre bilincine sahip olması gerektiğini, yoksa dünyayı iyi bir geleceğin beklemediğini söyledi.

Çevre duyarlılığının sadece aşırı naylon poşet tüketimini azaltma ya da çöp atmamakla olmayacağının altını çizen Pehlivan, enerji kaynaklarının kullanımı konusunda da herkesin çok duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

En fazla boşa harcanan enerjilerin başında, kışın evlerin ısıtılması için kullanılan yakıtların geldiğini dile getiren Pehlivan, ''Özellikle son 10 yılda yapılan evlerde, dış cephelerde ve çatılarda mantolama tarzı ısı izolasyonları yapıldığı için, yeni evlerde yüksek oranda ısı tasarrufu sağlanıyor. Ancak eski evler için aynı şeyi söyleyemeyiz'' dedi.

-BUNLARI YAPIN, YÜZDE 20 TASARRUF EDİN-

Bu nedenle, özellikle izolasyonu yeterli olmayan evlerde, küçük uygulamalarla önemli oranda enerji tasarrufu yapılabileceğini anlatan Yrd. Doç. Dr. Pehlivan, şunları kaydetti:

''Katı yakıtla ısınan evlerde bacanın her yıl temizlenmesi, yakıt tasarrufu sağlar. Kullanılan kömürün ya da diğer yakıtların yüksek kalori değeri de cebinizden çıkan yakıt harcamasını düşürür. Asıl önemli yakıt tasarrufu ise kaloriferli sistemle ısınan apartmanlarda ya da dairelerde çok basit bir önlemle yapılabilir. Petekten gelen ısı, uygun hava sirkülasyonu sayesinde odanın içini dolaşır. Bu hava sirkülasyonunun önlenmesi, sıcak havanın her yere eşit şekilde ulaşmasına mani olur ve kaloriferin daha yüksek sıcaklıkta yakılmasına, nihai olarak çok yakıt tüketilmesine neden olur. Sadece perdenin kaloriferi kapatmayacak şekilde asılması bile, ısınma giderlerini hatırı sayılır oranda azaltıyor.''

-PETEĞİN ÜZERİNE MERMER DE KOYMAYIN-

Pehlivan, ''Isı tasarrufu için perdeyle, sunta korumalıkla ya da koltukla peteğin önünü kapatmayın. Yani perde, kaloriferin önünü kapatmayacak şekilde kısaltılabilir, dekor amaçlı kaloriferin üzerine mermer koymayın ya da üzerine ahşap dekorla kapatmayın, kaloriferin önündeki koltuğu başka yere kaldırın. Bunları uygulayan kişi, evinde yüzde 10 ile yüzde 20 arasında yakıt tasarrufu sağlayabilir'' dedi.

Pehlivan, kolayca herkesin uygulayabileceği bu önlemlerin, daha az yakıt tüketileceği için hava kirliliğiyle mücadeleye de önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.