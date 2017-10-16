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Spor

Perasovic: Bizim için çok önemli bir galibiyetti

Fenerbahçe galibiyeti ardından Anadolu Efes koçu Perasovic, basın toplantısında maçı değerlendirdi

16 Ekim 2017 11:57

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş'u 84-80 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Perasovic, ''Fenerbahçeye karşı oynuyorsanız dışarıdan atış bulmanız gerekiyor'' diye konuştu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Perasovic, üçüncü periyoda kadar çok iyi oynadıklarını belirterek, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti" dedi.

Müsabakanın son çeyreğinde enerjilerinin kalmadığını vurgulayan Perasovic, "Avantajımızı kaybetmeye başladık ve Fenerbahçe Doğuş geri geldi. Fenerbahçe Doğuş'a karşı oynuyorsanız, dışardan skor bulmanız gerekiyor. Bugünkü karşılaşmada gayet yüzdeli oynadık. Maçın kilit noktası da bu" diye konuştu.

 

 

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