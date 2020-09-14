Perakendede satış hacmi yıllık yüzde 11.9, ciro ise yüzde 21.4 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.9 arttı.

TÜİK'in açıkladığı temmuz ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerine göre, aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 12.3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13.9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7.2 arttı.



Perakende satış hacmi yıllık değişim oranı







Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre ise yüzde 9.5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5.9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6.4 arttı.



Perakende satış hacmi sektörlere göre yıllık ve aylık değişim oranları Temmuz 2020 itibariyla şöyle:

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre ise yüzde 9.5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5.9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6.4 arttı.Perakende satış hacmi sektörlere göre yıllık ve aylık değişim oranları Temmuz 2020 itibariyla şöyle:

Ciro yıllık yüzde 21.4 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 27,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,3 arttı.



Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 10.7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14.6, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 11.9 arttı.



