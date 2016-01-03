Perakendede en büyük 100 şirket belirlendi

Perakende dünyasını buluşturan dergi ‘Perapost’, araştırma şirketi CRIF’le işbirliğine imza atarak Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük 100 perakende şirketi belirledi. Zincir marketlerin ilk iki sırayı paylaştığı araştırmada; büyüyen perakende şirketleri de dikkati çekti. Perapost’un bu özel sayısı, Capital Dergisi ile okurlarıyla buluşuyor.

Perakende 100 listesinde toplam ciro 83,4 milyar TL’ye ulaştı... 2014 bilançoları baz alınarak gerçekleştirilen araştırmanın ilk sırasında 14,4 milyar TL’lik satışla BİM yer aldı. Listenin ikinci sırası ise 8,1 milyar TL’lik satış rakamıyla Migros’un oldu. Listede üçüncülüğü LC Waikiki 5,5 milyar TL ile alırken; dördüncü Şok Market 3.5 milyar TL beşinci ise; 3.2 milyar TL ile Metro Grossmarket oldu. Perakende 100 listesinde yer alan şirketlerin toplam cirosu 83,4 milyar TL’ye ulaştı.

İlk 20‘nin cirosu 1 milyar TL’nin üzerinde

Listenin ilk 20’sine giren şirketlerin cirolarının 1 milyar TL ve üzeri olduğu görülüyor. Çok katlı mağazacılık sektöründe faaliyet gösteren Boyner Büyük Mağazacılık’ın (Boyner ve YKM) ise 1,6 milyar TL ciro ile 11’inci sıraya yerleştiği listede analistler, Boyner’in önümüzdeki dönemde ilişkin istikrarlı büyüme potansiyeli sergilemeye devam ettiğini ifade ediyor. Giyim mağazaları Colin’s (Erk Pazarlama ve Giyim Sanayi) 16’ncı, Koton ise 20’inci sırada bulunuyor. İlk 20’deki tek yapı marketi ise Koçtaş oldu.

Teknoloji mareketlerinde rekabet yoğun...

Listede en sert rekabet teknoloji marketleri alanında yaşanıyor. İlk 20’de teknoloji marketleri Teknosa 7‘inci, Media Markt 10‘ncu ve Bimeks 13‘üncü sırada yer alıyor. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Alan Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Burçak Gezgin, “Daha önceki yıllarda özellikle bu rekabet ortamı bazı yabancı firmaların Türkiye faaliyetlerini sonlandırmasına neden olmuştu. Sektörde her ne kadar büyüme potansiyeli devam etse de sektörün kur bazlı maliyet baskısını elimine etmekte zorlandığını söyleyebiliriz. Özellikle bu alanda faaliyet gösteren 4 büyük firmadan 2 Türk firması halka açılmış durumda, bir diğer Türk firmasının da önümüzdeki dönemde halka açılması bekleniyor. Her ne kadar yüksek kur ve rekabetçi piyasa koşulları bulunsa da sektör önümüzdeki dönemde büyüme ve yeni fırsatlar vadediyor” diyor.

SIRA ŞİRKET İSMİ TİCARİ MARKA NET SATIŞLAR (TL)

1 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BİM 14.463.059.000

2 MİGROS TİC. A.Ş. MİGROS, TANSAS, MACROCENTER, RAMSTORE 8.122.667.000

3 LC WAIKIKI MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş. LC WAIKIKI 5.554.740.063

4 ŞOK MARKETLER TİCARET A S ŞOK MARKET 3.583.604.420

5 METRO GROSMARKET BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. METRO 3.297.196.555

6 CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİC. MER. A.Ş. CARREFOUR 3.126.334.716

7 TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. TEKNOSA 3.016.438.000

8 BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. BİZİM MARKET 2.279.397.165

9 TESCO KİPA KİTLE PAZ. TİC. VE GIDA SAN. A.Ş. TESCO KİPA 2.247.398.000

10 MS ISTANBUL IC VE DIS TİCARET LTD ŞTİ MEDİA MARKT 1.926.000.000