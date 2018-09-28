Perakende Ticaret Yönetmeliği'nde değişiklik

Meslek odalarınca fiyatları tarifeye bağlanan malları satışa sunan büyük ve zincir mağazalar, bayi ve özel yetkili işletmelerce üretici ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak ödeme, tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden az olmayacak.

Ticaret Bakanlığının, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, meslek odalarınca (ticaret odası, ticaret ve sanayi odası ve esnaf odası) fiyatları tarifeye bağlanan malları satışa sunan büyük ve zincir mağazalar, bayiler ve özel yetkili işletmeler tarafından üretici ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak ödemenin, tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden az olmaması hükme bağlandı.

Değişiklikle büyük mağaza ve zincir mağazalarla bayiler ve özel yetkili işletmelerin piyasadaki hakim pozisyonunu, üretici ve tedarikçi niteliğindeki küçük ticari işletmelerle esnaf işletmelerinin aleyhine kullanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece, üretici ve tedarikçilerin sektörde etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamında faaliyette bulunmalarına katkı sağlanacak.