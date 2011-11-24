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Ekonomi

Perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksleri azaldı ANKARA (A.A)

24 Kasım 2011 12:45

-Perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksleri azaldı ANKARA (A.A) - 24.11.2011 - Bu yılın Kasım ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksleri azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın Kasım ayı Sektörel Güven Endekslerini açıkladı. Buna göre, Kasım ayında hizmet sektörü güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,0 ve inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,7 oranında azaldı. Ekim ayında 104,9 olan hizmet sektörü güven endeksi 101,0'a, 103,0 olan perakende ticaret sektörü güven endeksi 98,9'a, 85,7 olan inşaat sektörü güven endeksi ise 83,4'e geriledi. Hizmet sektörü güven endeksindeki düşüş, son üç ayda iş durumu, son üç ayda ve gelecek üç ayda hizmetlere olan talep; perakende ticaret sektörü güven endeksindeki düşüş, mevcut mal stok seviyesi ve gelecek üç ayda iş hacmi (satışlar), inşaat sektörü güven endeksindeki düşüş ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve gelecek üç ayda toplam çalışan sayısı değerlendirmelerinin kötüleşmesinden kaynaklandı.

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