"Perakende sektörü için tazminatsız fesih hakkı sağlanmazsa birçok marka önümüzdeki baharı göremeyebilir"

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, perakende sektörü için ciro kirası ya da kira indirimi imkânı olmayan mağazaları boşaltma dışında bir seçenek kalmadığını belirterek, “Perakende için tazminatsız serbest çıkış şansı verilmezse birçok marka önümüzdeki baharı göremeyebilir.” ifadelerini kullandı.

BMD’den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sinan Öncel, ilk dalgada "yedek akçe"yi bitiren perakende sektörü için ikinci dalga önlemleri ile birlikte çok daha zor ve riskli bir dönemin başladığını belirtti. 21 Kasım’da başlayan kısıtlamaların perakende cirolarına negatif etkisinin daha ilk 10 günde görüldüğünü söyleyen Öncel, “Kasım, başta ‘Efsane Cuma’ olmak üzere indirim kampanyaları ile perakende sektörünün en yüksek ciroya ulaştığı aylar arasında yer alıyor. Bu yıl da kasım boyunca çeşitli indirim kampanyaları yapıldı. Ancak 21 Kasım’da başlayan kısıtlamaların da etkisi ile birçok markamız ekim cirosunu bile yakalayamadı” ifadelerini kullandı.