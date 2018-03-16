Perakende satışta 73 mağazalık devir

Migros Ticaret AŞ, 56 adet olan Uyum Market mağazalarının tamamını ve 17 adet Makro Market mağazasını devralmak için Makro Market AŞ ile anlaşma imzaladı. Migros hisseleri, satın alma haberinin açıklanmasının ardından 24.84’e kadar yükselirken; daha sonra kazançlarının bir kısmını geri vererek 24.38 seviyesine geriledi.

Migros'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket iddialı büyüme hedefi ve müşterilerine yakınlaşma stratejisi çerçevesinde, İstanbul'da 53, Tekirdağ'da 3 olmak üzere toplam 56 adet olan Uyum Market mağazalarının tamamını ve Antalya'da bulunan 17 adet Makro Market mağazasını devralmak için Makro Market ile anlaştı.

Toplam 105 milyon lira bedel karşılığında imzalanan anlaşma sonrası konkordato komiseri ve gerekiyorsa hakim onayıyla Rekabet Kurumu'na başvurulacak.

Geçen yıl yüzde 38.7 büyüdü

Karar sonrasında, 73 mağaza Migros Ticaret AŞ'ye devrolacak ve Migros'un yurt içindeki mağaza sayısı bin 946'ya yükselecek. 2017 yılında Kipa'yı da bünyesine katan Migros, büyüme hızına ivme kazandırmış, geçen yılı yüzde 38,7'lik büyüme ile tamamlamıştı.