Perakende satış endeksi aylık yüzde 0.8, yıllık yüzde 5.4 arttı

İstanbul, 8 Şubat (DHA) - Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Aralık ayında aylık yüzde 0.8 ve takvim etkilerinden arındırılmış yıllık yüzde 5.4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TUİK) verilerine göre, aylık bazda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.7, otomotiv yakıtı dışındaki gıda dışı satışlar yüzde 1.0 azalırken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.4 arttı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde;

- elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 7.5,

- tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 3.2, azalırken,

- posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 3.0,

- bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları 3.4,

- tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 3.8 arttı.

TÜİK verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.7, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar ise yüzde 1.0 arttı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde;

- bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 4.2,

- tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 0.9,

- posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 5.8

- tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 7.4, artarken,

- elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 9.0, azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro da Aralık’ta yıllık bazda yüzde 17.5, aylı arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 15.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 35.3, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar yüzde 13.2 arttı. (Grafik)