Perakende satış endeksi aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 7.4 arttı

İstanbul, 17 Mayıs (DHA) - Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Mart ayında aylık yüzde 0.5, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi yüzde 7.4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TUİK) verilerine göre, aylık bazda gıda içecek ve tütün satışları yüzde 9.0, otomotiv yakıtı dışındaki gıda dışı satışlar yüzde 6.2, otomotiv yakıtı satışları ise 8.5 arttı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde;

- elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 1.2 ve

- bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları 0.1 düşerken,

- tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 0.7,

- tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 0.3

- posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 3.2 arttı.

TÜİK verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2.6, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar ise yüzde 1.3 arttı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde;

- elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 4.9 düşerken,

- posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 12.9

- bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 13.6

- tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 8.2,

- tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 11.7 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17.4, otomotiv yakıtı dışındaki gıda dışı satışlar yüzde 18.5, otomotiv yakıtı satışları ise 18.4 arttı. (Grafik&Tablo)