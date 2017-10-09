Perakende satış endeksi aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 2.6 arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ekim (DHA) – Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ağıustos’ta aylık yüzde 0.3 ve takvim etkilerinden arındırılmış yıllık yüzde 2.6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TUİK) verilerine göre, aylık bazda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2 azalırken, otomotiv yakıtı dışındaki gıda dışı satışlar yüzde 2.7 arttı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde;

- elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 2.2,

- posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 2.9 azalırken,

- tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 3.5,

- tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1.4

- bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları 6.8 arttı.

TÜİK verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2.6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.1, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar ise yüzde 4.7 arttı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde;

- bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 6.1,

- tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 20.4 artarken,

- elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 11.7,

- tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1.1,

- posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 1.4 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro da Ağustos\'ta yıllık bazda yüzde 15.5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 23.5 , otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar yüzde 13.9 azaldı. (Grafik)