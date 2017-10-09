T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Perakende satış endeksi aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 2.6 arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ekim (DHA) –   Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ağıustos’ta aylık yüzde 0

09 Ekim 2017 15:29

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ekim (DHA) –   Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ağıustos’ta aylık yüzde 0.3 ve takvim etkilerinden arındırılmış yıllık yüzde 2.6 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TUİK) verilerine göre, aylık bazda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2 azalırken, otomotiv yakıtı dışındaki gıda dışı satışlar yüzde 2.7 arttı.
Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde;
- elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 2.2,
- posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 2.9 azalırken,
- tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 3.5,
- tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1.4
- bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları 6.8 arttı.
TÜİK verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2.6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.1, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar ise yüzde 4.7 arttı.
Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde;
- bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 6.1,
- tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 20.4 artarken,
- elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 11.7,
- tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1.1,
- posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 1.4 azaldı.
Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro da Ağustos\'ta yıllık bazda yüzde 15.5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 23.5 , otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar yüzde 13.9 azaldı. (Grafik)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirEkim DHAAğıustostaTürkiyeKurumu TUİKGıdaTÜİKAğustosAynıTakvimGrafik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24