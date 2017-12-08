Perakende satış endeksi aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 2.4 arttı

İstanbul, 9 Ekim (DHA) – Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ekim’de aylık yüzde 0.1 ve takvim etkilerinden arındırılmış yıllık yüzde 2.4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TUİK) verilerine göre, aylık bazda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.8, otomotiv yakıtı dışındaki gıda dışı satışlar yüzde 1.8 azalırken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.9 arttı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde;

- elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 6.3,

- posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 2.9,

- bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları 4.5 azalırken,

- tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 2.0,

- tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 3.6 arttı.

TÜİK verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.9 artarken, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar ise yüzde 1.8 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde;

- bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 0.8,

- tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 10.1,

- tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1.1, artarken,

- elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 7.7,

- posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 5.8 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro da Ekim’de yıllık bazda yüzde 15.2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10.9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 21.5, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar yüzde 14.9 arttı. (Grafik)