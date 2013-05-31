Perakende firmaları Gezi Parkı'nda mağaza açmayacaklarını açıkladı

Gezi Parkı'nda açılması planlanan AVM için perakende şirketleri projede yer almayacaklarını açıkladı. Silk&Cashere, Herry, Damat, Tween, Boyner firmaları yaptıkları açıkalamalar ile Gezi Parkı'na yapılacak bir AVM'de yer almayacaklarını belirtti.

Hürriyet Gazetesi'nden Demet Cengiz'in haberine göre, Roma'da düzenlenen Perakende Zirvesi'nde Harry markasının sahibi Selami Sarı, "Tepki olarak ben öyle bir AVM'ye girmem, kan dökülmüş bir yerde mağaza açmam. Ben Karadenizliyim, yeşile aşığım. İnsanlar ağaçları korumak için bu kadar reaksiyon veriyor. Ne Gezi Parkı’nda ne de Emek Sineması’nın yerine yapılacak AVM’de yer almam" dedi.

Şehir içinde olmasın

Damat, Tween gibi markaları bünyesinde bulunduran Orka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu "ben zaten genel manada AVM’lerin şehir içinde olmaması gerektiğini düşünüyorum yıllardır. Çünkü bu pek çok alt yapı ve üst yapı sorununa neden oluyor” dedi.

AVM kiralama ve danışmanlık hizmeti veren 4A’nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kurtuluş “Böyle bir yeri ne kiralarım ne danışmanlık veririm ne de tüketici olarak giderim” diye konuştu.

Boyner grubu da tepkili

Taksim'de yapılması düşünülen AVM'ye Boyner Grubu da girmeyeceğini açıkladı. Ümit Boyner Twitter'dan 'halkın ve müşterilerimizin bu denli karşı çıktığı bir projede yer almamız mümkün değildir" açıklamasını yaptı.