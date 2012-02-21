Perakende devi Migros satılıyor mu?

T24 - Perakende devi Migros'un satılacağı haberleri ekonomi kulislerinde geniş yankı buldu. Migros'a hangi Türk firmaların talip olacağı ise merak konusu oldu.

Ekonomist Dergisi'nde yer alan habere göre Migros'la, Anadolu Grubu ve Yıldız Holging'in ilgilendiği söyleniyor.

Geçen yıl Şok'u bünyesine katan Yıldız Holding, Migros'a talip olsa da, Anadolu Grubu'nun bir adım daha önde olduğu konuşuluyor.

2008 yılında Migros'un %50,8'ini 1.98 milyar TL'ye satın alan 2009'da da bu payı %98'e çıkaran İngiliz Yatırım fonu BC Partners, önümüzdeki ay Migros'u satışı çıkarmaya mı hazırlanıyor? Ekonomist'e ulaşan bilgilere göre 2011'de Migros'un indirim marketleri zinciri olan Şok'un Yıldız Holding'e satılmasının ardından, asıl gövde Migros'a olan talipliler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Geçen hafta, perakende piyasalarında alınan duyumlara göre Migros'un şu an için iki güçlü talibi bulunuyor. Bunlardan birincisi Yıldız Holding, ikincisi ise adı daha çok önplana çıkan Anadolu Grubu...

Anadolu Grubu'nun isminin bir adım öne çıkmasının sebepleri arasında alkollü içecek satışı öne çıkıyor. BİM, A101 gibi indirim marketlerin alkollü içecek satmamasının satış kanallarını daraltması nedeniyle Migros konusunda Anadolu Grubu'nun daha istekli olduğu belirtiliyor.

Şok'tan sonra Migros

2011'de Yıldız Holding 600 milyon TL karşılığında Şok'u Migros'tan satın almıştı. Şok'u kendi çatısı altına alan holding, ciroda % 6 payı olan alkollü içki satışını durdurdü.

Migros yönetiminin alkollü içecek satışının kaldırılmasına sıcak bakmamasından ötürü Anadolu grubunun bir adım önde olduğu düşünülüyor.

Hisselerin tamamı satılabilir

Migros'un ortaklık yapısında Nisan 2011'deki 31 milyon TL nominal değerli hisse satışından sonra BC Partners'in %80,51 oranında payı bulunuyor. Geri kalan 19,49'luk kısım ise halka açık. İngiliz yatırım fonunun, aynen Şok'ta olduğu gibi, elindeki hisselerin tamamı için satış masasına oturacağı söyleniyor.

Migros Ticaret'in 2009 Ağustos'unda 2.5 milyar TL'lik temettü ödemesinden sonra büyük bir borçlanmanın yaşadığı biliniyordu. Şirketin son olarak 2011 dokuz aylık döneminde net borcu 1,55 milyar TL, net yabancı para açık pozisyonu ise 2,2 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Bu borcun çoğuysa 900 milyon Euro'luk açık pozisyon kaynaklı. Şirketin 9 aylık net zararı ise 236 milyon civarındaydı.

"Anadolu Grubu'nun perakende stratejisi" Anadolu Grubu'nun Migros'u alma eğiliminin altında kurmak istediği bir perakende zinciri var. 'Ekomini' adını alacak olan bu indirimli market zinciri, hizmet vermeye ilk olarak İstanbul'da başlayacak. Grubun hedefi ise 2015 sonuna kadar tüm Türkiye genelinde 5 bin mağazaya ulaşmak. Bu mağazalarda yine Anadolu Grubu ürünlerine ulaşmak mümkün olacak.