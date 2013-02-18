Perakende devi Metro'nun kurucusu intihar etti

Parekende devi Metro’nun kurucusu Otto Beisheim 89 yaşında Rottach-Egern'deki evinde intihar etti.

Bild Zeitung'un haberine göre Alman milyarderin uzun süredir hasta olduğu belirtildi. Beisheim'in iyileşme umudunu yitirdiği için intahar ettiği düşünülüyor.

2009’da şirketteki hisse sayısını yüzde 18.5’dan yüzde 10’a düşüren Beisheim'ın serveti yaklaşık 3.5 milyar dolardı.

Temelleri Beisheim tarafından 1964'de Almanya’da atılan Metro Group 1990 yılından beri de Türkiye'de faaliyet gösteriyor ve 27 mağazası bulunuyor. Şirlet Türkiye'ye 23 yıl önce gelmişti. Şirketin bugün dünyanın 33 ülkesinde 2 bin 100 mağazası ve 280 bin çalışanı bulunuyor.