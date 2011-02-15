-PERA PALAS OTELİ'NDE YANGIN İSTANBUL (A.A) - 15.02.2011 - Beyoğlu'nda tarihi Pera Palas Oteli'nin restoran bölümünde çıkan yangın çalışanlar tarafından söndürüldü. Tarlabaşı Meşrutiyet Caddesinde bulunan ve bir süre önce tadilatı tamamlanan tarihi Pera Palas Oteli'nin restoran bölümünde yangın çıktı. Bu sırada oteldeki merkezi sisteme bağlı yangın alarmı da devreye girdi. Yangın, otel çalışanlarının çabaları sonucu büyümeden söndürüldü. Olay yerine çağrılan Beyoğlu itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle meydana gelen dumanı tahliye etti. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangının kesin nedeninin yapılacak detaylı incelemelerin ardından tespit edileceği bildirildi.