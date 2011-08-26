Pera Eğitim: Boyama Dokunma!





Batur Fatih ilhan

baturf@gmail.com



Pera Müzesi Eğitim etkinlikleri yeni sezona “Street Art: Boyama Dokunma!” adlı farklı bir atölye programı ile başlıyor. Pera Film’in Eylül ayı “Street Art” programına paralel olarak, farklı yaş grupları için düzenlenecek atölyeler 17 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında haftasonları gerçekleşecek.





‘Street Art: Boyama Dokunma!’ Atölyesinde Neler Oluyor?



Streetart İstanbul desteğiyle “Pet05 Yaratıkları” tarafından yürütülen atölye 2 farklı yaş grubu için düzenleniyor; 8 – 12 yaş ve Genç Yetişkinler (13 yaş ve üzeri). Katılımcılar, atölyeye önce graffiti sanatçıları gibi takma isim oluşturma ve “graffiti tag” çalışması ile başlayacak. Ardından, renkler ve desenler ile yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri graffitiler, çizimler ve kolajlar oluşturacaklar ve uygulama yapma fırsatı bulacaklar.





‘Streetart istanbul’ kimdir?



Streetart İstanbul oluşumu gelişen yeni sanat akımı olarak kabul edilen graffiti ve post – graffiti (streetart) üzerine etkinlikler, festivaller, atölye çalışmaları, söyleşiler, yarışmalar düzenleyen, izleyenleri ve sanatçıları bilgilendirmeye çalışan bir sanat inisiyatifidir.





‘Pet05 Yaratıkları’ kimdir?



Streetart sanatçısı, Pet05 takma ismiyle ilk olarak bir street art formu olan stencil’i kullanarak ortaya çıktı, yarattığı “yaratıkların” dijital biçimleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Pet05 Yaratıkları, var oldukları doğal ortamla ilişkilerinden, değişime uğramış kentsel gerçekliklere bir tepki olarak doğdu.





Bilgi ve rezervasyon için:



Meşrutiyet Caddesi No:65

34443 Tepebaşı / Beyoğlu – İSTANBUL

Tel: +90 212 334 99 00

www.peramuzesi.org.tr