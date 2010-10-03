Pepsi dolandırıcıları buldu, yargı bıraktı

T24 - PEPSİCO, bir kampanyalarını kullanıp cep telefonlarına “10 bin lira kazandınız” mesajı yollayan dolandırıcıları bulup, suç duyurusu yaptı. ‘Kovuşturmaya yer yok’ kararları, Pepsi yönetimini üzdü.

2009 yılında “Pepsi yaşatır seni” sloganıyla uygulamaya koyulan “çekilişle hediye” kampanyasını kullanıp, vurguna dönüştürmek isteyen cep telefonu dolandırıcılarının tek tek belirlenip, haklarında suç duyurusunda bulunulmasına rağmen, bir türlü sonuç alınamaması Pepsi’yi üzdü. Bunda da Pepsi’nin dolandırıcılıkla ilgili Şişli Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı tüm suç duyurularının kovuşturmaya yer olmadığı gerekesiyle geri çevrilmesi etkili oldu. Ayrıca, Pepsi’nin savcılığın aldığı bu karara 9 ay önce yaptığı itirazın henüz sonuçlanmaması da cep telefonu dolandırıcılarına cesaret verdi.









Pepsi yaşatır seni





Pepsi’nin 2009 yılında uygulamaya koyduğu “Pepsi yaşatır seni” kampanyası, 12 hafta süreyle çekilişle her hafta 80 kişiye 1000 TL, 8 kişiye de 10 bin TL kazanma şansı tanıdı. Kampanya, anında suistimalleri de beraberinde getirdi. Kampanyaya katılan iştirakçilerin cep telefon numaralarını elde eden bazı dolandırıcılar, bu numaralara SMS mesajı göndererek, kampanyadan 10 bin TL kazandıklarını bildiriyor ve mesajın altına ekledikleri cep telefonlarını aramalarını istiyorlar. Dolandırıcılar, attıkları bu oltaya takılanlardan ikramiye karşılığında ya bankalarda açtıkları hesaplara değişen meblağlarda para yatırılmasını ya da hatlarına kontör aktarılmasını istiyorlar.









Dolandırmaya devam





Pepsi’nin düzenlediği bu 12 haftalık kampanya sona erdi. Ancak, tüketicilerin hediyeye olan zaaflarından yararlanan cep telefonu dolandırıcıları bu kampanyayı kullanmaktan bir türlü vaz geçmiyor. Pepsi’nin sahte SMS mesajları, cep telefonu abonelerine artarak gönderilmeye devam ediliyor. Arkadaşımız Mehtap Özcan, bu kampanyayı kullanıp, müşterilerini dolandıranlarla ilgili olarak bugüne kadar yapılan girişimleri ve alınan sonuçları Pepsi yetkililerine sordu. Pepsico’dan yapılan açıklama, bu vurgunlarla ilgili tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığını ve yaptıklarının dolandırıcıların yanına nasıl kâr kaldığını açıkça gözler önüne seriyor.







Takipsizlik kararı





Açıklamada, geçen yıl uygulamaya koydukları kampanya kullanılarak tüketicilerin dolandırıldığını belirlemeleri üzerine hemen harekete geçtiklerine dikkat çeken Pepsi, “Markamızı kullanarak tüketicileri aldatan bu dolandırıcılar hakkında 22 Haziran 2009’da Şişli Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Pepsi markası olarak ilk günden itibaren elimize ulaşan tüm ihbarları, zanlı telefon ve hesap numaralarını savcılıklara takip edilmek üzere bildiriyoruz. Ayrıca, kampanyamıza katılan tüm tüketicilerimize aydınlatıcı mesajlar göndererek, dolandırıcılık girişimlerinden nasıl korunacaklarını anlatmaya devam ediyoruz. Ancak, savcılık yaptığı incelemenin ardından kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. Savcılığın aldığı bu karara da 13 Ocak 2010’da itiraz ettik. Şimdi, kampanyamızdan bağımsız olarak gelişen ve markamızla hiçbir ilişkisi bulunmayan bu dolandırıcılık olaylarıyla ilgili savcılığın kararına yaptığımız itirazın sonucunu bekliyoruz” dedi.







Turkcell, müşteriyi uyarıyor, dilekçe örneği yayınlıyor



Abonelerini dolandırma amaçlı gönderilen mesajlara karşı çeşitli yollarda uyardıklarını açıklayan Turkcell yetkilileri, şunları dile getirdi: “Bu içerikli mesajların dikkate alınmaması ve kesinlikle aranmaması gerektiğini bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu, şirketimizce yapılmış kampanyalara ilişkin her türlü bilgilendirmeyi internet sitemizde duyuruyoruz. Ayrıca bu kişilere karşı hukuki mücadele de veriyoruz. Şikayetçi olan abonelerimize bireysel olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Başvuru yapmayı kolaylaştırmak için web sitemizde müşterilerimiz için hazır dilekçe örneklerine yer veriyoruz. Ayrıca müşterilerimiz, kendi isimleri ile açılmış hatlarla ilgili olarak bilgi sahibi olabiliyor.”







(Erkan Çelebi - Hürriyet - 3 Ekim 2010)

