Pepino üretimi kazandırıyor

Peru başta olmak üzere Güney Amerika ülkelerinde yetişen tropikal bitki "pepino" üretimi yaygınlaşıyor.



Adana'nın Kozan ilçesinde evinin bahçesinde pepino yetiştiren emekli Zeynel Abidin Aydın, birçok hastalığa da iyi geldiği belirtilen bitkinin, ılıman iklimi sevdiğini, ekiminin yaygınlaşması halinde önemli bir gelir kaynağı haline gelebileceğini kaydetti.

Pepino’nun, kavun, muz ve ananası andıran aromaya sahip olduğunu ve ince kabuğunun soyularak kavun gibi yenildiğini anlatan emekli banka memuru Aydın, bitkinin, dondurmalar veya karışık meyve salatalarına garnitür olarak katılabildiğini, turşu ve reçelinin de yapıldığını söyledi.



Pepinonun ticari anlamda sera ortamında yetiştirilmesini öneren Aydın, şöyle konuştu:



"4 bin YTL maliyetle 1 dönüm araziye dikilecek 3 bin adet pepino fidanından 9 tona kadar ürün alınabilir. Bir fidan her biri 100 gramdan bir kiloya kadar 15 meyve veriyor. Bölgemiz nem ve ısı açısından pepinonun yetişmesi için çok uygun alanlara sahip. Bir saksıda bile yetiştirilebilen pepino, ekonomik getirisi yüksek bir egzotik bitki. Büyük marketlerde tanesini 7-8 liraya kadar satıyorlar. 1 dönüm alandan 20 bin YTL kazanç elde etmek mümkün."



Aydın, pepinonun gece gündüz sıcaklık farkı fazla olmayan Karadeniz, Ege ve Marmara Bölgelerinde de rahatlıkla yetiştirilebileceğini kaydetti.



Hobi amaçlı başladığı üretimini yaygınlaştırmak istediğini belirten Aydın, asıl amacının ise bitkinin fidanlarını üretmek olduğunu kaydetti.



Pepino üretiminin desteklenmesi halinde yöre için ekonomik getirisi yüksek bir alternatif ürün olabileceğini savunan Aydın, yapılan bilimsel araştırmaların pepinonun A, B ve C vitamini deposu olduğunu ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.



