Pepe'ye 10 maça ceza

İspanya Futbol Federasyonu Rekabet Komitesi, La Liga'nın 32. haftasındaki Real Madrid-Getafe maçında Getafeli Casquero'yu tekmelemesi ve Albin'e yumruk atmasından dolayı Real Madrid'in Portekizli savunma oyuncusu Pepe'ye 10 maç ceza verdi.



Geçen salı günü yapılan maçta penaltıya neden olan faulün ardından yerdeki Casquero'yu kasti olarak tekmeleyen ve tartıştığı Albin'e de yumruk atan Pepe, beklendiği gibi örnek olacak bir ceza aldı.



Portekizli futbolcu, maçtan 1 gün sonra Real Madrid'in antremanına katılmayıp günü evde geçirirken, İspanyol basınına yaptığı açıklamalarda, "Kariyerimde hiç böyle birşey yaşamadım. Kendimi tanıyamadım. Ben, sert bir futbolcu değilim. Yaptıklarımı görünce futbol oynama isteğim kalmadı" biçiminde ifadeler kullanmıştı.



Pepe, ilk futbolseverlerden daha sonra da telefonda mesaj yollayarak Casquero ve ailesinden özür dilemişti. İspanyol basınında yer alan haberlerde ise Pepe'nin Real Madridli yöneticilere terapiye gideceğini söylediği ileri sürüldü.



Bu arada Real Madrid Kulübü'nün cezaya hemen itiraz etmesinin beklendiği bildirildi.

