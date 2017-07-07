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Spor

Pepe'nin sağlık durumunu kulüp doktoru açıkladı!

"Yaşı sanki 34 değil, 24; kendine çok iyi bakmış"

07 Temmuz 2017 12:43

Beşiktaş’ın 2 senelik 9.5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı 34 yaşındaki Pepe’nin sağlık durumuyla ilgili kulüp doktoru Sarper Çetinkaya açıklamalarda bulundu. Çetinkaya, oyuncunun kendine çok iyi baktığını söyleyerek, “Sanki 34 değil, 24 yaşında” yorumunu yaptı.

Habertürk’e konuşan Sarper Çetinkaya, 34 yaşındaki oyuncunun fizik olarak durumunun ‘süper’ olduğunu ifade etti. Pepe’nin kendine çok iyi baktığını ifade eden kulüp doktoru, şöyle konuştu:

“Pepe’nin hiçbir sakatlığı yok. Konfederasyonlar Kupası yeni bittiği için sağlam ve hazır geldi. Fizik olarak durumu süper… Yaşı sanki 34 değil 24. Kendine belli ki çok iyi bakmış. Zaten bakmasa bu güne kadar Real Madrid’de nasıl oynardı? Hiçbir sıkıntısı yok. Lige hazır bir şekilde girer.”

Rusya’da düzenlenen Konfederasyonlar Kupası’ndan birkaç gün önce dönen Pepe, kısa bir tatilin ardından kampa katılarak takımla çalışmalara başlayacak.

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