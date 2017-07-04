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Spor

Pepe'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu

Pepe için Mesut Toprak'ın özel uçağı kiralandı

04 Temmuz 2017 16:31

Beşiktaş'ın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Portekizli yıldız Pepe, Lizbon'dan özel uçakla İstanbul'a geliyor. 34 yaşındaki stoperin, TSİ 23.00'ten sonra İstanbul'da olması bekleniyor. Pepe için Beşiktaşlı iş adamı Mesut Toprak'ın özel uçağı kiralandı. Beşiktaşlı Ryan Babel de bu gelişmeler sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Pepe için İstanbul'daki Four Seasons Otel'de yer ayırtıldı. Pepe'nin Türkiye saati ile 17.00'de İstanbul'da olması bekleniyor.

Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner, yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İdari Menajer Ali Naibi ve menajer Ahmet Bulut 34 yaşındaki oyuncu ile bu sabah son detayları konuşmuştu.

Siyah-beyazlılar Portekizli stopre son olarak yıllık 4 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuş ve anlaşma sağlanmıştı.

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