T24 LogoT24 Logo
Spor

Pepe: Zidane ve Real Madrid gideceğimi benden önce biliyordu

"Real Madrid'in tavrı dürüst değildi. Bu yüzden veda etmedim. Şimdi yeni bir döneme başlayacağım"

06 Haziran 2017 17:13

La Liga ekiplerinden Real Madrid ile sözleşmesinin sona ermesiyle yollarını ayıran Portekizli Pepe, teknik direktör Zinedine Zidane ve yönetimi eleştirdi.

Bir İspanyol radyosuna konuşan Pepe, 10 sezondur formasını giydiği Real Madrid’in teklif ettiği sözleşme şartlarının beklentisini karşılamadığını belirterek “Zidane’a veda etmedim çünkü Zidane ve Real Madrid, gideceğimi benden önce biliyorlardı.” dedi.

Zidane’ın Real Madrid’de başarılı olmasına rağmen kendisine karşı dürüst davranmadığını savunan 34 yaşındaki stoper, iki yıllık sözleşme beklentisi olmasına rağmen bir yıllık teklif yapıldığını belirterek “Real Madrid’in tavrı dürüst değildi. Bu takıma her şeyimi verdim. Şimdi yeni bir döneme başlayacağım” dedi.

İspanya’nın başkenti Madrid’deki evini boşaltarak Portekiz’deki evine taşındığını söyleyen Portekizli, PSG, Milan ve bazı İngiliz kulüplerinden teklif aldığını ve bunları değerlendireceğini söyledi.

ETİKETLER

PepeZinedine ZidaneReal MadridtransferMilanPSGPortekiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24