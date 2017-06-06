Pepe: Zidane ve Real Madrid gideceğimi benden önce biliyordu

La Liga ekiplerinden Real Madrid ile sözleşmesinin sona ermesiyle yollarını ayıran Portekizli Pepe, teknik direktör Zinedine Zidane ve yönetimi eleştirdi.

Bir İspanyol radyosuna konuşan Pepe, 10 sezondur formasını giydiği Real Madrid’in teklif ettiği sözleşme şartlarının beklentisini karşılamadığını belirterek “Zidane’a veda etmedim çünkü Zidane ve Real Madrid, gideceğimi benden önce biliyorlardı.” dedi.

Zidane’ın Real Madrid’de başarılı olmasına rağmen kendisine karşı dürüst davranmadığını savunan 34 yaşındaki stoper, iki yıllık sözleşme beklentisi olmasına rağmen bir yıllık teklif yapıldığını belirterek “Real Madrid’in tavrı dürüst değildi. Bu takıma her şeyimi verdim. Şimdi yeni bir döneme başlayacağım” dedi.

İspanya’nın başkenti Madrid’deki evini boşaltarak Portekiz’deki evine taşındığını söyleyen Portekizli, PSG, Milan ve bazı İngiliz kulüplerinden teklif aldığını ve bunları değerlendireceğini söyledi.