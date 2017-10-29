Pepe: Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş hedef takım; herkes bize karşı kazanmak istiyor

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ın Alanyaspor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından Portekizli savunmacı Pepe, takımlarının 2 yıldır şampiyon olmasının rakiplerin galibiyet arzusunu artırdığını söyledi.

Ligde 4 maçtır alınan kötü sonuçlara dikkati çekerek alınan 3 puanın önemine vurgu yapan 34 yaşındaki stoper, zor bir zeminde zor bir rakibe karşı galip geldiklerini söyledi.

Pepe'nin maç sonu açıklaması şöyle:

"Çok çok önemli bir maçtı. Ligde kazanamıyoruz uzun zamandır. Galibiyet serisine ihtiyacımız vardı. Bu zor sahada, zor rakibe karşı galibiyeti aldık.

Zorluk derecesi yüksek maçlar oynuyoruz 2 kulvarda da. Beşiktaş'ın geçen senede yaşadığı şampiyonluklardan dolayı Beşiktaş hedef takım. Herkes Beşiktaş'a karşı kazanmak istiyor.

Hocamızın verdiği görevleri yapmaya çalışmamız lazım. Bugün bunu yapmaya çalıştık. Ligin geri kalanında da bunu yapmaya çalışacağız."