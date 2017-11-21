Pepe: Ronaldo, Beşiktaş’a gelsin isterim

Beşiktaş’ın Portekizli stoperi Pepe CNN International’e yaptığı açıklamada’’ Elbette Cristiano Ronaldo'nun buraya transfer olmasını isterim. O Messi'den daha komple bir futbolcu. Ona saygım sonsuz. Benim arkadaşım ve benim için çok önemli biri’’ dedi.

Beşiktaş’a transfer sürecini de anlatan Pepe, ‘’ Sosyal medyadan birçok mesaj aldım. Gitmemek olmazdı. İnsanların gösterdiği bunca ilgiye sırtımı dönemezdim’’ diye konuştu.

Pepe'nin CNN’e verdiği söyleşiden satır başları şöyle:

"Beşiktaş'a gitmemek imkansızdı"

Avrupa'nın birçok devinden transfer teklifi aldığını kaydeden 35 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş teklifi ve projesiyle geldiğinde dikkatimi çekti. Sosyal medyadan birçok mesaj aldım. Gitmemek olmazdı. İnsanların gösterdiği bunca ilgiye sırtımı dönemezdim. Beşiktaş'a gitmem gerektiğini söyledim. Beşiktaş'a gitmemek imkansızdı" ifadelerini kullandı.

'’Türk insanı futbolu yaşıyor’’

Yıldız oyuncu, Vodafone Park'ta atmosfer hakkında da konuştu: "Daha önce böylesine bir deneyim yaşamamıştım. Türk insanı futbolu adeta yaşıyor. Futbol onlar için bir tutku. Bunu da takımlarına olan sevgi ve ilgiyle gösteriyorlar."

‘’Ronaldo’nun burada olmasını isterim’’

Pepe, yakın arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelmesini istediğini de söyledi: "Elbette onun buraya transfer olmasını isterim. O Messi'den daha komple bir futbolcu. Ona saygım sonsuz. Benim arkadaşım ve benim için çok önemli biri. Eğer böyle bir imkan varsa Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelmesini seve seve isterim. Ronaldo sahanın dışında gayet normal biri. Sosyal medyada onunla ilgili haberler gördüğümde "Bu olamaz. Yalan" diyorum. İnsanlar gerçek Ronaldo'yu bilmeden konuşuyor. O da bizim gibi normal alışkanlıkları olan normal bir insan. Çocuklarını çok seviyor. Baba olmanın öneminin farkında. Bunu mükemmel ve doğal bir şekilde yapıyor."

EURO 2016'da limitlerimizi ve yapacaklarımızı biliyorduk

Pepe, EURO 2016 şampiyonluğunu ve 2018 Dünya Kupası'nı da değerlendirdi: "Limitlerimizi biliyorduk ama ama aynı şekilde neler yapabileceklerimizi de. Her maçta alçakgönüllüydük. Ayaklarımız yere basıyordu. Birey olarak değil takım olarak çalıştık. Bugünün Portekiz'ini şöyle değerlendirebiliriz: Dünya Kupası için yapması gerektiğini planlamaya odaklanan bir ulusal takım. Dünya Kupası'nı kazanmak benim gibi biri için yorucu ama güzel bir hedef. Ülkenizi temsil etmek size gurur verir. Sahip olduğum şeyler için savaşan biriyimdir. Oturup her şeyin bana gelmesini beklemem. Daha fazla başarı için mücadele ederim."(Ajansspor)