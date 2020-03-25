Pepe Reina: 70 metrekare evde iki çocukla yaşayan insanlar için endişeliyim

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığından şüphelenen ancak test yaptıramadığı için sosyal izolasyon uygulayan Aston Villa'nın kalecisi Pepe Reina, kendisini şanslı hissetiğini ama uygun şartlara sahip olmayan insanlar için endişelendiğini söyledi

Koronavirüs testi yaptırmak istediğini ancak talebinin kabul edilmediğini söyleyen Reina şunları söyledi: "Burada gerçekten çok kötü hissetmiyorsanız test yapmıyorlar. Ben hastalığın semptomlarına sahip olduğunu düşünüyorum. Benimle yaşayanlardan bu sebeple kaçtım."

"Bu sezon sahaya çıkar mıyız emin değilim"

Sosyal izolasyon uygulayan Aston Villa kalecisi aynı zamanda kendisini şanslı gördüğünü ve uygun şartlara sahip olmayan insanlar için endişelendiğini söyledi.

Reina bu konu hakkında; "Biz büyük evlerde yaşayan ve büyük bahçelere sahip insanlarız. Asıl 70 metrekare evde iki çocukla yaşayan insanlar için endişeliyim" dedi.

37 yaşındaki kaleci ayrıca futbolun içinde bulunduğu durum için; "Futbol önceliğini kaybetti. Bu sezon bir daha sahaya çıkar mıyız emin değilim. Kapalı kapılar ardında oynamak bana hiç mantıklı gelmiyor. Tabii ki ekonomik kaygılar olduğunun farkındayım ancak bu her sektör için geçerli." dedi.