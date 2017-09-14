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Spor

Pepe: Porto'yu taktik olarak ezberledik

"Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir başlangıç yapmam çok önemliydi"

14 Eylül 2017 02:49

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından deneyimli savunmacı Pepe, "Porto maçına çok iyi hazırlandık. Rakibi ezberledik" diye konuştu.

Pepe'nin maç sonu yayıncı kuruluşa verdiği demeç şöyle:

"Çok zor bir maçtı. Bütün hafta taktik olarak çok iyi hazırlandık. Porto'yu ezberledik. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamak, uğurlu başlamak bizim için çok önemliydi. 

Benim için çok önemli ve çok zor bir maçtı. 3 mükemmel senem geçti burada. Çok şeyler öğrendim burada. Bütün Porto Kulübü'ne teşekkür ederim.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş formasıyla ilk maçımdı. Benim için çok önem arz ediyordu. Buradan 3 puanla döndüğümüz için çok sevinçliyim."

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