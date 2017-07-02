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Spor

Pepe İstanbul'a geliyor!

Fransız ekiple anlaşamayan Portekizli, Beşiktaş ile görüşmeye gelecek

02 Temmuz 2017 13:00

Real Madrid'deki sözleşmesinin sona ermesiyle kulüplerin tekliflerini değerlendiren; son olarak Fransa'nın Paris-Saint Germain ekibinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra anlaşmaya varamayan Pepe, Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'a gelecek.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen İspanyol gazetesi Marca; Portekizli yıldız Pepe'nin Beşiktaş ile transfer görüşmesi yapmak için önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceğini yazdı. Gazete, Paris Saint-Germain'e transfer olması beklenen Pepe'nin son dakikada çıkan bir pürüz yüzünden transferden vazgeçtiğini ve rotasını yeniden Beşiktaş'a çevirdiğini ifade etti.

Marca, Portekizli savunmacının gelecek hafta İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı yetkililer ile görüşeceğini ve kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan imzayı atacağını vurguladı.

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