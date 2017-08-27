Pepe: Her şey yolunda gidiyor

Taraftarı önünde bu sezon ilk kez oynayan ve milli maç arasından önce Bursaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, maç sonu açıklamasında "Her şey yolunda gidiyor. Topu ayağımızda daha çok tutacağız ve bitiriciliğimizi geliştireceğiz" diye konuştu.

Topun oyunda kalma süresini, "Oyun çok fazla durdu. Pek bir maçın oynandığını söyleyemeyiz" sözleriyle eleştiren Portekizli, Şampiyonlar Ligi'nde takımının yer aldığı grubu da, "Çok dengeli bir grup, bütün takımlar birinci bitirebilir" diyerek yorumladı.

Pepe, maç sonu şunları kaydetti:

"Kendi taraftarımız önünde maçı kazanmak çok önemliydi. Oyun çok fazla durdu. Pek bir maçın oynandığını söyleyemeyiz. Bütün takımı tebrik ediyorum.

Milli takım arasından önce maç kazanmak önemliydi. Pozitif gidiyoruz. Her şey çok yolunda gidiyor. Önümüzde daha çok maç var ve takım birbirine alışacak. Topu ayağımızda daha çok tutacağız ve bitiricilik olarak da gelişeceğiz.

"Bütün takımlar birinci bitirebilir"

Çok dengeli bir grup oldu Şampiyonlar Ligi'nde. Bütün takımlar birinci bitirebilir. Biz de elimizden geldiği kadar Beşiktaş armasını taşıyarak gruptan çıkmaya çalışacağız."