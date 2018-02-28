Pepe: ''Çılgın Beşiktaşlılar sürekli benimle irtibat kurdular''

\'\'Beşiktaş aile olgusunu en iyi işleyen kulüp\'\'

\'\'Maçları kaybedince çok üzülüyoruz\'\'

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Beşiktaş\'ın sezon başında Real Madrid\'ten kadrosuna kattığı dünyaca ünlü stoper Pepe, Beşiktaş Dergisi\'nin Mart sayısına röportaj verdi.

Beşiktaş\'a gelmekle kendisini seçilmiş insan gibi hissettiğini söyleyen Pepe\'nin açıklamaları şu şekilde:

\'\'ÇILGIN BEŞİKTAŞLILAR SÜREKLİ BENİMLE İRTİBAT KURDULAR\'\'

\'\'Çılgın Beşiktaşlılar sürekli benimle irtibat kurup Beşiktaş\'ta oynamam gerektiğini bana iletiyorlardı. Sürekli internette karşıma Beşiktaş\'a davet yazıları çıkıyordu ve bu çok eğlenceliydi. Arkadaşım Quaresma ile milli takımda beraber oynuyorduk Portekiz\'de. Onunla konuştum ve sonuçta kararımı verdim; Beşiktaşlı oldum.\"

\'\'BEŞİKTAŞ AİLE OLGUSUNU EN İYİ İŞLEYEN KULÜP\'\'

\"Aile olgusunu en iyi işleyen takım olarak görüyorum Kara Kartal\'ı. Kadın, erkek, çocuklar tribünde ne kadar güzel bir ahenk yaratıyor Vodafone Park\'ta, Beşiktaş\'ın en büyük güzelliği taraftarının bu yapısı. Bu Beşiktaş\'ın aynı zamanda en üstün ve farklı olduğu yan bence. Diğer takımların tribünlerine bakarsanız bunu rahatlıkla anlarsınız. Kendimi seçilmiş insan gibi hissediyorum bazen. Vodafone Park çimlerine basmak, kızlarım ve ailem ile vakit geçirmek, sevdiğim mesleğimi yapıyor olmak... Bence harika!\"

\'\'MAÇLARI KAYBEDİNCE ÇOK ÜZÜLÜYORUZ\'\'

\"Maçları kaybettiğimiz zaman inanamayacağınız kadar çok üzülürüz. Çünkü tüm hafta boyunca hakikaten çok sıkı hazırlanıyoruz. Kaybetmek istemezsiniz çünkü emeklerinizin karşılığını anlamaya konsantre olmuşsunuzdur. Ancak şöyle de bir durum var; diyelim ki kaybettiniz ancak bunun bir sonraki haftası da var. Futbolun güzelliği buradadır, devamlı ilerisini düşünmelisiniz. Ailem \'Pepinya\', \'Pinya\' diyordu başlarda. İlk hocam ise \'Pepaon\' demek istemişti; \'Büyük Pepe\' gibi bir şey demek istiyordu. Ama babam da o lakabı hiç sevmemişti. Normal ismimin zor telaffuzundan dolayı zamanla \'Pepe\' olarak kaldım, bu ismi benimsedim.\"

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