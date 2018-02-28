T24 LogoT24 Logo
Spor

Pepe: ''Çılgın Beşiktaşlılar sürekli benimle irtibat kurdular''

''Beşiktaş aile olgusunu en iyi işleyen kulüp'' ''Maçları kaybedince çok üzülüyoruz'' Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA Beşiktaş'ın sezon başında Real Madrid'ten kadrosuna kattığı dünyaca ünlü stoper Pepe, Beşiktaş Dergisi'nin Mart sayısına röportaj verdi

28 Şubat 2018 16:09

\'\'Beşiktaş aile olgusunu en iyi işleyen kulüp\'\'

\'\'Maçları kaybedince çok üzülüyoruz\'\'

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Beşiktaş\'ın sezon başında Real Madrid\'ten kadrosuna kattığı dünyaca ünlü stoper Pepe, Beşiktaş Dergisi\'nin Mart sayısına röportaj verdi.
Beşiktaş\'a gelmekle kendisini seçilmiş insan gibi hissettiğini söyleyen Pepe\'nin açıklamaları şu şekilde:
\'\'ÇILGIN BEŞİKTAŞLILAR SÜREKLİ BENİMLE İRTİBAT KURDULAR\'\'
\'\'Çılgın Beşiktaşlılar sürekli benimle irtibat kurup Beşiktaş\'ta oynamam gerektiğini bana iletiyorlardı. Sürekli internette karşıma Beşiktaş\'a davet yazıları çıkıyordu ve bu çok eğlenceliydi. Arkadaşım Quaresma ile milli takımda beraber oynuyorduk Portekiz\'de. Onunla konuştum ve sonuçta kararımı verdim; Beşiktaşlı oldum.\"
\'\'BEŞİKTAŞ AİLE OLGUSUNU EN İYİ İŞLEYEN KULÜP\'\'
\"Aile olgusunu en iyi işleyen takım olarak görüyorum Kara Kartal\'ı. Kadın, erkek, çocuklar tribünde ne kadar güzel bir ahenk yaratıyor Vodafone Park\'ta, Beşiktaş\'ın en büyük güzelliği taraftarının bu yapısı. Bu Beşiktaş\'ın aynı zamanda en üstün ve farklı olduğu yan bence. Diğer takımların tribünlerine bakarsanız bunu rahatlıkla anlarsınız. Kendimi seçilmiş insan gibi hissediyorum bazen. Vodafone Park çimlerine basmak, kızlarım ve ailem ile vakit geçirmek, sevdiğim mesleğimi yapıyor olmak... Bence harika!\"
\'\'MAÇLARI KAYBEDİNCE ÇOK ÜZÜLÜYORUZ\'\'
\"Maçları kaybettiğimiz zaman inanamayacağınız kadar çok üzülürüz. Çünkü tüm hafta boyunca hakikaten çok sıkı hazırlanıyoruz. Kaybetmek istemezsiniz çünkü emeklerinizin karşılığını anlamaya konsantre olmuşsunuzdur. Ancak şöyle de bir durum var; diyelim ki kaybettiniz ancak bunun bir sonraki haftası da var. Futbolun güzelliği buradadır, devamlı ilerisini düşünmelisiniz. Ailem \'Pepinya\', \'Pinya\' diyordu başlarda. İlk hocam ise \'Pepaon\' demek istemişti; \'Büyük Pepe\' gibi bir şey demek istiyordu. Ama babam da o lakabı hiç sevmemişti. Normal ismimin zor telaffuzundan dolayı zamanla \'Pepe\' olarak kaldım, bu ismi benimsedim.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DANAŞDHA BeşiktaşReal MadridPepe Beşiktaş Dergisi MartBeşiktaşPepeBEŞİKTAŞLILAR SÜREKLİ BENİMLEKURDULAR BeşiktaşlılarSürekliArkadaşım QuaresmaPortekiz OnunlaBeşiktaşlıAİLE OLGUSUNU ENKULÜPKara Kartal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24