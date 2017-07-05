Pepe: Beşiktaş'la kan bağım oluştu; taraftar karar almamı kolaylaştırdı

Real Madrid'den ayrılarak Beşiktaş ile anlaşmaya varan Pepe, Vodafone Park'a gelerek imza töreni öncesinde kulübün resmi televizyonuna açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki Portekizli, taraftarın ilgisi dolayısıyla Beşiktaş'la kan bağının oluştuğunu ve karar almasında Beşiktaş taraftarının kendisine ve ailesine gönderdiği mesajların büyük bir payı olduğunu söyledi.

"Beşiktaş'ın kimliğiyle bütünleştim. Gerçekten sevdim Beşiktaş'ı" diyen Pepe, kararını Konfederasyonlar Kupası'nda oynadığı süreçte verdiğini söyledi.

Pepe, röportajın sonunda Türkçe "Alemin gözü yaşlı, Pepe Beşiktaşlı" dedi.

BJKTV'ye konuşan Pepe'nin açıklamaları şöyle:

"Taraftardan ilk mesajlar gelmeye başladığında karar sürecim kolaylaştı. Taraftarla beraber internet üzerinden birleştik. İnternetten de olsa, sosyal medyadan da olsa... Kulüple bir kan bağım oluştu. Bir anda bir sempati oluştu. Konfederasyonlar Kupası'nda oynarken kararımı vermiştim. Ben ve ailem ilgiden dolayı çok mutlu olduk. Başkan ve asbaşkanın ilgisi de çok mutlu etti. Menajerime Beşiktaş'ta oynayacağımı söyledim. Karar verme sürecim çok kolay oldu. Dün de bu görüşmeleri sonlandırdık. Dün bizim için çok uzun bir gün oldu ama şu an buradayız"

"Kartal pençesi'ni yapmadan rahatlayamadım"

"Ben de 'kartal pençesi'ni yapmadan rahatlamadım. En önemli pay taraftarındı bu süreçte. Bana ve eşime yolladıkları mesajlar... Karar almamı çok kolaylaştırdı. Onların payı çok büyük, bana hissettirdiler. Dün de bütün imzalar atıldıktan sonra, 'kartal pençesi'ni yaptıktan sonra ben de rahatladım. Bu transfer süreci benim için zor oldu. İngiltere, Fransa, İtalya'dan beni çok isteyenler vardı. Ama taraftarın beni istemesi, böyle büyük bir kulübün taraftarı tarafından bu kadar istendiğini bilmek beni çok rahatlattı ve karar vermemde çok etkili oldu"

"Beşiktaş'ın kimliğiyle bütünleştim"

"Bu güne kadar oynadığım bütün takımlarda, Real Madrid, Portekiz Milli Takımı, saha içerisinde hem fizik hem ruh olarak her şeyi verdim. Beşiktaş'ta da öyle olacaktır. Daha gelmeden Beşiktaş'ın kimliğiyle bütünleştim. Gerçekten sevdim Beşiktaş'ı. Sahaya adım attığımda, her şeyimi vereceğime söz veriyorum. Taraftarlar bu stattan çıktıktan sonra takımıyla gurur duyacaklar"

"Quaresma'yla inanılmaz bir ikiliydik"

"Quaresma'yla çok eskiye dayanan bir geçmişimiz var. Porto'da oynarken bana çok gol attırdı. Duran toplardan ne zaman ortalasa gol atıyordum. İnanılmaz bir istatistik yakalamıştık onunla. Konfederasyonlar Kupası sırasında onunla devamlı görüştüm, buranın ambiyansını sordum. Meksika maçında çok gol atmak istiyordum, ihtiyacımız vardı. Beşiktaş formasını giymek için sabırsızlanıyorum. Bir an önce o formayı giyip, taraftarın önünde bu formayı terletmek istiyorum"

"Adriano da ben de artık Beşiktaş'tayız"

"Rekabet sahanın içinde kalan bir şey. Real Madrid forması giyiyordum. Her şeyimi veriyordum. Bu benim karakterimde var. Adriano da aynı şekilde. O da profesyonel bir oyuncu, Barcelona'da oynuyordu. Artık ikimiz de Beşiktaş'tayız. Böyle büyük bir kulübe gelmiş ve tadını çıkarıyor. Artık ikimiz de Beşiktaş için birlikte mücadele edeceğiz"

"Şampiyonlar Ligi imkânsız değil"

"Şampiyonlar Ligi tabii ki ligle bağlantılı. Ligde ne kadar iyiyseniz Şampiyonlar Ligi'nde de o kadar ileri gitme şansınız var. Ligde çok iyi olmanız lazım. Şampiyonlar Ligi tabii ki imkânsız değil; hedef, gidebildiğimiz kadar gitmek olacak. Elimizdeki kaliteli oyuncularla onun da hayâlini kurabiliriz"