Pepe Beşiktaş'la anlaştı iddiası

Geçen iki sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan ve son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselen; Şenol Güneş'in de özel isteğiyle savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Pepe ile anlaştığı iddia edildi.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; teknik direktör Şenol Güneş’in en az bir stoper takviyesi istemesi nedeniyle uzun süredir birçok oyuncu ve kulüple görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılar, Pepe ile anlaşılması konusunda çok önemli adımlar attı. Tam 10 yıl İspanyol devi Real Madrid’in formasını giyen ve söyleşmesinin sona ermesiyle bonservis bedeli olmaksızın transfer edilebilecek 34 yaşındaki Portekizli stoperin, Beşiktaş’ın teklifini prensipte kabul ettiği öne sürüldü.

Siyah-beayzlı yöneticilerin, Pepe’ye 2 yıl için 10 milyon Euro’luk teklif yaptığı öğrenildi. Paris-Saint Germain ve Inter’in de uzun süredir transferi için çalıştığı Pepe’nin, Ricardo Quaresma’dan Beşiktaş hakkında çok olumlu bilgiler aldığı ve Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Oyuncunun menajerlerinden Jorge Mendes’in de transferin bitmesi için devreye girerek çaba harcadığı kaydedildi.