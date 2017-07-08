Pepe, Beşiktaş'ın şampiyonluk balosuna katılmama nedenini açıkladı!

Beşiktaş, 15'inci şampiyonluğunu 2 gece önce Four Seasons'ta yaptığı balo ile kutladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Pepe'nin baloya katılmaması dikkati çekmişti. Konuyla ilgili 34 yaşındaki yıldız oyuncu baloya katılmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sporx'in haberine göre Pepe, şampiyonlukta katkısı olmadığı için baloya katılmadı. Yıldız futbolcu, baloya katılmayı hak edenlerin başta Şenol Güneş olmak üzere şampiyonlukta payı olan futbolcu ve ekibin olduğunu belirtti. Ayrıca Pepe, daha çok şampiyonluklar yaşayacaklarını ve bu şampiyonluk kutlamalarının hepsinde kendisinin yer alacağını da söyledi.

Şampiyonluk balosuna katılmayan yıldız futbolcu, nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Tatil yapıp hazır dönmek istiyorum"

"Öncelikle hiç tatil yapamadım ve çok yorgunum. Güzel bir tatil yapıp hazır ve dinlenmiş bir şekilde dönüp takıma faydalı olmak istiyorum. Ama bundan çok daha önemlisi karşılanışımda Beşiktaş taraftarından çok büyük bir ilgi ve destek gördüm. Bu baloya katılsaydım ilgi ve alaka benim üzerimde olacaktı. Oysa bu şampiyonlukta benim katkım ve rolüm sıfır."

"Bu baloyu ve eğlenceyi hak eden onlar..."

"Bu şampiyonlukta rolü ve katkısı büyük olan başta Şenol Güneş olmak üzere teknik heyet ve futbolculara haksızlık etmiş olurum. Bu baloyu, bu eğlenceyi benden çok daha fazla hak eden onlar. O nedenle bu ahengi bozmak istemiyorum. Hak ettiler, eğlenmek de onların hakkı. Daha çok şampiyonluklar göreceğiz ve balolar yapacağız. Bunların hepsinde ben de olacağım ve büyük bir keyif ile tüm şampiyonluk balolarına katılacağım."