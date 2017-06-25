Pepe Beşiktaş'a gelirse rekor olacak!

Beşiktaş'ın defans bölgesini güçlendirmek için kadrosuna dahil etmek istediği 34 yaşındaki Pepe, siyah-beyazlı ekibe gelmesi halinde kulüp tarihinin en fazla kazanan stoperi olacak.



FIFA Konfederasyonlar Kupası için Portekiz Milli Takımı ile Rusya'da olan Pepe adına görüşmeleri menajeri Jorge Mendes ve Beşiktaş adına menajer Ahmet Bulut yapıyor. Avrupa'dan Paris-Saint Germain ve Inter gibi dev kulüplerin de transfer listesinde olan Pepe için her iki menajerden gelen açıklamalar, Pepe'nin Beşiktaş'a gelme ihtimalinin çok yüksek olduğu şeklinde.



Şu ana kadar Beşiktaş kanadından, Real Madrid'den serbest kalarak sözleşmesi elinde bulunan Pepe'ye verilecek yıllık ücret için bir açıklama yapılmasa da, Milli oyuncularının geleceğini ilgiyle takip eden Portekiz basını 2 gündür yıllık ücretin 5 milyon Euro olacağı ve ayrıca 2.5 milyon Euro da menajelere imza parası ödeneceği bilgisini paylaşıyor.

Rakamlar yüksek; taraftar heyecanlı

Portekizli yıldız stoperin maliyeti,söz konusu şartlardan sözleşme imzalanırsa 2 yıl için toplam 12.5 milyon Euro'yu bulacak ve bu rakam Beşiktaş açısından bir stoperin kendisine ödenen en yüksek rakam olarak tarihe geçecek bir transfer olacak.



Son 13 yılda her sezon takımın en çok tartışılan bölgesi olan stoper pozisyonu için 25 oyuncu alan siyah-beyazlıların kasasından yaklaşık olarak 60 milyon Euro çıktı. Ancak harcanan tüm paralara ve yapılan tüm transferlere rağmen İbrahim Toraman, Tomas Sivok, Marcelo, Dusko Tosic, Ersan Gülüm gibi isimlerin dışındakiler Beşiktaş camiası tarafından çok fazla benimsenmedi ve takımın aranan stoperlerinden olamadı. Pepe için yazılan 12.5 milyon Euroluk rakam 13 yılda harcanan rakamın 4'te 1'ine denk gelse de Beşiktaş taraftarı yıllardır hiç bir stoper için bu kadar heyecanlanmamıştı. Beşiktaş transfer komitesi de bu yüzden Pepe'nin alınması durumunda ortaya çıkacak rakamsal büyüklüğü çok fazla sorun etmiyor ve tüm imkanları zorlayıp bu transferi bitirmek için çabalıyor.