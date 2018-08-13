Pepe: "Necip sahanın en iyilerindendi"

\"Lige sağ ayakla başladık\"

\"Vida\'nın durumu şuanda belirsiz\"

\"Biraz yorgunluk vardı\"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in açılış haftasında Beşiktaş sahasında Akhisarspor\'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada siyah beyazlı ekibin ilk golünü kaydeden Pepe, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanmanın önemli olduğunu ifade eden Pepe,\"Önemli olan bugün maçı kazanmaktı. Biz buna Portekiz\'de \'Sağ ayakla başladık\' deriz. Bugün lige sağ ayakla başladık. Önemli olan takımın galibiyetiydi\" diye konuştu.

\"NECİP SAHANIN EN İYİLERİNDENDİ\"

Beşiktaş\'ın yediği golde pas hatası yapan Necip ile ilgili de konuşan tecrübeli savunmacı, \"Necip bugün hata yapmış olabilir ama bence sahanın en iyilerindendi. Zemin bizlere çok fazla yardımcı olmadı. Necip bugün top kapmada sahanın en iyisiydi herhalde\" ifadelerini kullandı.

\"VIDA\'NIN DURUMU ŞUAN BELİRSİZ\"

Yeni transfer Roco\'nun iyi bir oyuncu olduğunu belirten Pepe, \"Ne kadar kaliteli futbolcu aramıza katılırsa o kadar iyi. Vida\'nın durumu şu anda belirsiz, ne olacağını bilmiyoruz. O da kendi hayatı ve ailesi için en iyisini seçecektir. Beşiktaş her zaman olduğu gibi şampiyonluk için oynayacak bir şekilde yoluna devam edecektir\" diye konuştu.

\"BİRAZ YORGUNLUK VARDI\"

Perşembe akşamı önemli bir karşılaşma oynadıklarını ifade eden Pepe, \"3 gün önce çok önemli bir ön eleme maçı oynadık. Tabii ki biraz yorgunluk vardı. Saha ve zemin şartları da çok fazla oynamanıza izin vermiyor. Önemli olan takımın gösterdiği kazanma ruhuydu\" şeklinde konuştu.

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- Pepe\'nin açıklamaları