Pep, Real Madrid'le karşılaşınca affetmiyor!

Katalan teknik adam Pep Guardiola'nın yönettiği Manchester City, 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Real Madrid'i 4-1 mağlup etti. Geçmişte Barcelona'yı da çalıştıran Pep, Real Madrid'e karşı birçok zafer elde etmişti.

NTVSpor'da yer alan habere göre; ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 52. dakikasında Otamendi'nin golüyle öne geçen Manchester ekibi, 59. dakikada Sterling ile durumu 2-0 yaptı.

Teknik direktör Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'i farka götüren golleri 67. dakikada Stones, 81. dakikada da Diaz kaydetti.

Madrid temsilcisinin tek golü 90. dakikada Oscar Rodriguez'den geldi. Manchester City'nin yeni transferleri Kyle Walker, Danilo ve Ederson, Real Madrid karşısında ilk 11'de sahaya çıkarken, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan forma giymedi.