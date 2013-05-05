Pep: Messi dünyanın en iyi savunma oyuncusu

Barcelona'nın eski teknik direktörü Pep Guardiola, 4 yılda 211 golle kırılmadık rekor bırakmayan Messi ile ilgili ilginç bir saptamada bulundu, "Bence dünyanın en iyi savunma oyuncusu Lionel Messi" dedi.

Geçtiğimiz yıl hem Barcelona hem de Arjantin Milli Takım ile toplam 91 gole imza atarak bir yılda en çok gol atan futbolcu unvanına sahip olan Lionel Messi için eski teknik direktörü Pep Guardiola, farklı bir yakıştırmada bulundu.

Birlikte büyük başarılara imza attığı oyuncusunun farklı özelliklerine dikkat çeken katalan teknik adam, "Bence dünyanın en iyi savunma oyuncusu Lionel Messi. Sol bek pozisyonuna koymanız halinde bile aynı performansı gösterebilir" ifadelerini kullandı.

Guardiola yönetiminde 4 yılda toplam 211 gole imza atan Messi, bu dönemde hem kulübüyle hem de kişisel olarak tüm ödüllere damgasını vurmuştu.