Pep Guardiola'dan kariyer rekoru

Katalan çalıştırıcı Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı, Premier Lig'in zirvesinde yer alan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kazanan Manchester City, Avrupa'nın en formda takımı profili çiziyor.



En yakın rakibi Manchester United ve Tottenham'a 8'er puan fark atan Manchester City, bu sezon ligde oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Bu istatistikler, 46 yaşındaki teknik adamın kariyerindeki en iyi sezon başlangıcı olarak tarihe geçti.

NTV Spor'da yer alan habere göre Menajer Pep Guardiola da kariyerinin en iyi dönemlerinden birini Manchester City'nin başında geçiriyor. 11 maçta 31 puan toplayan 46 yaşındaki teknik adamın öğrencileri, ikinci sıradaki Manchester United’ın 8 puan önünde yer alıyor. Guardiola bu başarılı istatistikle kariyerinin en iyi lig başlangıcına imzasını attı.



Guardiola geçtiğimiz yıl kariyerinde ilk kez kupasız geçirdiği ilk sezonun ardından “Barcelona ya da Bayern Münih’te olsam işime kesin son vermişlerdi" ifadesini kullanmış ve City yönetimine kendisine verdiği destekten ötürü teşekkür etmişti.