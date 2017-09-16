Pep Guardiola'dan genç oyuncusunu isteyen Real Madrid'e tepki

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, 18 yaşındaki futbolcusu Brahim Diaz’a ilgisi bulunan Real Madrid’e “Tosin Adarabioyo ve Brahim Diaz, Manchester City’nin geleceği. Bu oyunculara yatırım yapıyoruz...” diyerek tepki gösterdi.

İspanyol gazetesi Marca’da yer alan habere göre Real Madrid, Brahim Diaz’ı İspanya’ya gitmeye ikna etti. Haberin yayılmasının ardından açıklamada bulunan Guardiola, Jadon Sancho’nun takımda fazla forma şansı bulamayacağını düşünerek takımdan ayrılmaya karar verdiğini söyledi ve Brahim Diaz’ın takımdan gitmesini istemediğini ifade etti.

"Üst düzey takımlarda oynamak kolay değildir"

Diaz’ın İngiltere’deki durumu yorumlayan Pep, “City, Diaz’a profesyonel olma imkanı verdi. Ailesi ve oyuncu bizimle olmaktan dolayı çok mutlu. Üst düzey takımlarda oynamak kolay değildir. Diaz, takımda oynamanın kolay olmadığını bilmeli ve yeteneklerini sahada göstermek için çalışmalı” diye konuştu.

2013 yılında Malaga altyapısından Manchester City’e transfer olan Brahim Diaz, kısa süre önce takımıyla sözleşme uzatmıştı. Manchester City U23 formasıyla 23 karşılaşmaya çıkan 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, 8 gol ve 6 asiste imza attı.