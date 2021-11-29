Pep Guardiola: İngiltere'de Manchester City dışında bir takım çalıştırmam

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, İngiltere'de Manchester City dışında bir takım çalıştırmayacağını dile getirdi.

2016 yılından bu yana Manchester City'nin teknik direktörlüğünü yürüten Pep Guardiola, kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'de West Ham United ile karşılaşacakları maç öncesinde konuşan Guardiola, "İngiltere'de her zaman Manchester City'nin teknik direktörü olacağım. Eğer beni geri isterlerse de City'ye döneceğim. İngiltere'de Manchester City dışında bir takım çalıştıracağımı düşünmüyorum" sözleri ile takıma olan bağlılığını dile getirdi.

Pep Guardiola'nın Manchester City ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.