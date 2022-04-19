Pep Guardiola'dan Erling Haaland açıklaması

İngiltere Premier Lig'de 30. haftanın erteleme maçında yarın, Brighton'ı ağırlayacak Manchester City'de Pep Guardiola, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Guardiola, Manchester City'nin Erling Haaland'la anlaşmaya vardığı şeklinde çıkan haberlere ilişkin yorum yapmayacağını belirterek, "Bu konuyla ilgili açıklama yapmayacağım. Şu anda bu konularla ilgili endişem yok. Tek düşüncem gelecek sezon neler olacağı.

Bu sezon iyi hücum oyuncularıyla oynuyoruz. Gelecekte neler olacağını bilmiyorum. Çok uzun zamandı buradayım ve transferler hakkında konuşmadığımı biliyorsunuz. Özellikle bu sezon inanılmaz bir iş yaparken bu konulara girmeyeceğim." dedi.

"Maaş ve sözleşme detaylarında anlaşma sağlandı"

Daily Mail'de yer alan haberde, Manchester City'nin Erling Haaland'la beş yıllık anlaşma sağladığı ve Norveçli oyuncuya haftalık 500 bin sterlin ödeme yapacağı belirtildi. City, 21 yaşındaki forvet ile sözleşme imzalaması durumunda ona Premier Lig'in en çok kazanan futbolcusu olma fırsatı sunacak.

Haberde, Erling Haaland'ın sözleşmesinde bulunan 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin 30 Nisan'da sona ereceği ve İngiliz devininde önümüzdeki günlerde Borussia Dortmund tarafıyla da anlaşma yoluna gideceği yazıldı.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Erling Haaland, 26 maçta süre alırken 25 gol ve 8 asist kaydetti