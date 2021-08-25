Pep Guardiola'dan Cristiano Ronaldo'ya veto!

Transferin son tarihi yaklaşırken Juventus'un yıldızı Ronaldo hakkında çıkan dedikodulara rağmen Pep Guardiola için öncelik Harry Kane'de. Bu nedenle Manchester City, iki kez gelen Cristiano Ronaldo önerisini geri çevirdi.

The Athletic'in Manchester City muhabiri Sam Lee'nin haberine göre; Cristiano Ronaldo son kez geride bıraktığımız hafta da Manchester City'e önerildi. Manchester City ise Ronaldo transferini düşünmediklerini karşı tarafa iletti.

Manchester City'nin bu transfer dönemindeki tek hedefinin Harry Kane olduğu ve transferin son gününe kadar kulübü Tottenham ile anlaşma zemini arayacağı da belirtildi.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu bu transfer döneminde Aston Villa'dan 117.5 milyon euroya Jack Grealish'i, Fluminense'den 10 milyon euroya Kayky'i ve Derby'den Scott Carson'ı transfer etmişti.