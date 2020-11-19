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Spor

Pep Guardiola 2 yıl daha Manchester City'de

19 Kasım 2020 15:46

Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

Manchester City’nin sahibi olduğu City Football Group’un başkanı Khaldoon El Mubarek sözleşme görüşmelerine ilişkin; ‘’Pep ve kulüp yönetimi takım için neyin doğru neyin yanlış olduğunu konusunda net bir anlayışa sahibiz. Geleceğe ilişkin fikirlerimiz ve kulüp için istediklerimiz konusunda iyi bir uyuma sahibiz‘’ ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz Pep Guardiola'nın Barcelona’ya geri döneceğine ilişkin haberler basında yer almıştı.

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