Pentagon'un yeni şefi Shanahan'dan F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na sinkaflı eleştiri

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın, Lockheed Martin şirketinin F-35 savaş uçağı üretim programını sinkaflı cümlelerle eleştirdiği belirtildi.

Politico'nun eski ABD'li üst düzey bürokratlara dayandırdığı haberine göre daha önce Boeing'te yöneticilik yapan Shanahan, Pentagon'daki üst düzey görüşmelerinde F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'nı sinkaflı cümlelerle eleştirerek, "Lockheed Martin, bu işi beceremiyor, Boeing çok daha iyi iş çıkarırdı" diye konuştu.

Bir başka kaynağın aktardığına göre Shanahan, "Fiyatı, mali tahminleri, son derece pahalı, bunu gerçekleştiremeyiz" dedi.

Jim Mattis'ten görevi geçici olarak devralan Shanahan, 2017 yılında savunma bakan yardımcılığı görevine getirilmeden önce 30 yılı aşkın bir süre Boeing'de üst düzey yönetici olarak görev yapmıştı.