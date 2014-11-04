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Dünya

Pentagon'un IŞİD planı basına sızdı

Musul'un da 2015 yılı sonuna kadar IŞİD'den kurtarılması planlanıyor

04 Kasım 2014 17:54

ABD ordusunun Irak'ta IŞİD'i yenmek için geliştirdiği planın ayrıntıları basına sızdırıldı.

Sızdırılan plana göre, IŞİD'e yönelik kara operasyonu gelecek İlkbahar'dan önce başlamayacak.

Irak birlikleri, ülkenin batısıyla kuzeyinde IŞİD'i hedef alacak. Bu operasyonla örgütün Suriye'ye giden ikmal yolunun kesilmesi ve IŞİD militanlarının Musul'a geri çekilmeleri hedefleniyor.

NTV'de yer alan habere göre, Musul'un da 2015 yılı sonuna kadar IŞİD'den kurtarılması planlanıyor. Bu operasyon sırasında bin 600 ABD askeri danışman, Irak ordusuna destek verecek.

Ancak ABD'li askerler operasyonlarda yer almayacak. ABD, Irak ordusuna hava desteği de sağlayacak.

Planlara göre, Irak askerleri peşmerge ve Şii milislerin yanında Sünnilerin de, IŞİD'e yönelik katılımlarının sağlanması öngörülüyor.

 

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