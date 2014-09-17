Pentagon'u 1,4 milyon dolar dolandıran Türk için 60 yıl hapis istemi

Pentagon’dan nükleer denizaltı ve amfibik araçlara yedek parça üretmek için 1,4 milyon dolarlık ihale alan New Jersey’li Alper Çalık, işe yaramayan ve uyumsuz parçalar gönderdiği gerekçesiyle 60 yıl hapisle yargılanıyor.

Uğur Koçbaş’ın Vatan’daki haberine göre, ABD’de New York’un komşusu New Jersey eyaletinde yaşayan 38 yaşındaki Ankara Üniversitesi mezunu Alper Çalık, Kasım 2009’da Clifmax adında bir savunma sanayi şirketi kurdu. Bu şirket aracılığıyla Amerikan Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) açtığı yedek parça ihalelerine girmeye başladı. Amfibik saldırı araçları için açılan yedek parça ihalesinde başarılı olmasının ardından Mayıs 2011’de aynı adreste bir başka şirket daha kurdu. Bu şirketle de Amerikan Deniz Kuvvetleri’nin en yeni teknolojiyle donatılan Virginia sınıfı nükleer denizaltıları için açılan ihalelere başvurdu. Savunma Bakanlığı ile iş yaptığı ve ABD merkezli bir şirkete sahip olduğu için Pentagon’un bu tür şirketlere sunduğu silah sistemleri şemalarına da erişim sağladı. Amerikan silah sistemleriyle ilgili ABD dışına çıkartılması yasak olan yaklaşık 100 bin dokümanı bu şekilde bilgisayarına indirdi. Türkiye’ye geldiği dönemlerde de bu şemaları indirmeyi sürdürdü.

Alper oldu Albert

Ancak rutin Pentagon incelemesinde Amerikalı yetkililerle yaptığı yazışmalarda “Albert Ray” takma ismini kullanan Alper’in kendisine ödenen tüm parayı Türkiye’de Mak Savunma adlı Ankara merkezli bir firmanın hesabına yatırdığı anlaşıldı. Derinleştirilen incelemede Türk girişimcinin ihaleleri alabilmek için ABD’deki şirketleri paravan olarak kurduğu, yedek parçaların tamamını Ankara Batıkent’teki Mak Savunma’da ürettiği anlaşıldı. Soruşturmada Alper tarafından indirilen şemalar sayesinde Ankara’da üretilen parçaların, DHL kargo ile Türkiye’den ABD’ye yollandığı belirlendi. ABD yasalarına göre Pentagon ihalelerine Türk şirketlerin katılma şansı olmadığı için Alper’in bu yolu seçtiği anlaşıldı. Daha da önemlisi 50 bin dolar ödenerek son teslim alınan parçaların uyumsuz olduğu ve işe yaramadığı görüldü. ABD Savunma Bakanlığı hemen harekete geçti. Geçen Cumartesi Türkiye’den dönen işadamı, JFK Havalimanı’nda gözaltına alındı. Çalık hakkında ihale yolsuzluğu, sahtecilik ve hassas dokümanları ABD dışına çıkarmaktan dava açıldı. 60 yıl yıl hapis ve 1 milyon dolar ceza alabilir.

Gün boyu meşgul

Mak Savunma adlı Ankara merkezli savunma sanayisi şirketinin telefonu dün gün boyunca meşgul sesi verdi.

Hem karada hem suda

AAV-P7/A1 kod adıyla da anılan Amfibik Saldırı Aracı, 1972’den beri Amerikan ordusunda kullanılıyor. Denizden karaya çıkarma operasyonlarında hem mekanize birliklere destek için hem de personel taşıyıcı araç olarak görev alıyor.

Sadece 4 tane var

ABD Deniz Kuvvetleri’nin teknoloji harikası olarak tanıttığı Virginia sınıfı denizaltılardan şimdiye kadar sadece dört adet üretildi. Nükleer denizaltıda hemen her şey bilgisayarlar aracılığıyla yürütülüyor. 2043’e kadar üretimi devam edecek olan bu denizaltıların 2070’e kadar deniz kuvvetlerinde yer alacağı belirtiliyor.