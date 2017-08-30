Pentagon'la F-16 eğitmeni krizi

TSK, 15 Temmuz sonrası görevden almalar nedeniyle standart sayının altında kalan F-16 pilotu yetiştirmek için ABD dahil bazı ülkelerden F-16 eğitmeni talep etti. Talebi karşılıksız bırakan ABD, Pakistan'ın olumlu yanıtına da karşı çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ’cülerin yoğun olarak Hava Kuvvetleri’nde yapılandığı ortaya çıkmıştı. Bir yılı aşkın süre içinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ihraç edilenlerin sayısı 1752’yi buldu. Açıklanan resmi rakamlar, ihraç edilen havacıların 300 ile 350’sinin savaş pilotu olduğunu ortaya koyuyor.

ABD’den Pakistan'a veto

Türkiye’nin savaş uçağı filosunun çoğunluğunu 240 uçak ile Amerikan Lockheed Martin firması tarafından üretilen F-16’lar oluşturuyor. Darbe girişimi sırasında 25 darbeci pilot F-16’larla uçmuş, bu pilotların 11’i de bizzat kritik noktaları bombalamıştı. Hava Kuvvetleri içinde yapılan FETÖ temizliği sonucu 1/1.5 olması gereken koltuk sayısı/pilot sayısı oranı Türkiye’de 1/0.8’e düşmüştü. TSK’dan ayrılan pilotların geri dönüşü gibi tedbirlere yoğunlaşan hükümet, yeni savaş pilotları yetiştirmek için yurtdışında F-16 eğitmeni arıyor. Türkiye’nin arayışına tek olumlu yanıt Pakistan’dan geldi.

Ancak Pakistanlı F-16 pilot eğitmenlerinin Türkiye’ye getirilmesine ABD itiraz etti. Zira F-16’ların da aralarında bulunduğu Amerika menşeili teçhizatın üçüncü ülkeler arasındaki alım satımı, bakım onarımı ya da teçhizata ilişkin eğitim Washington’ın onayına bağlı.

Washington: Gönderin eğitelim

Washington’ın Pakistanlı eğitmenlere vetosu üzerine Ankara, "O halde siz gönderin" teklifini yineledi. Hürriyet’ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre, Pentagon’dan bu teklife de olumsuz yanıt geldi. Ankara’ya verilen yanıt, "Yurtdışında pilot eğitilmesine ilişkin bir programımız yok. F-16 pilotlarınızı ABD’ye gönderirseniz burada eğitiriz" oldu. Ancak Türk tarafının yeni pilotların eğitiminin Türkiye’deki üslerde ve kendi coğrafyasının koşullarında verilmesi konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. ABD yönetiminin Türkiye’ye F-16 eğitmeni gönderme konusundaki isteksizliğinin arkasında kendi savaş pilotlarının önemli bölümünün şu an Suriye ve Irak’ta terör örgütü IŞİD'e karşı savaşta aktif görevde olması var.